王力宏受邀擔任母校威廉姆斯大學畢業典禮嘉賓，今年因為疫情關係，該校學生都在家裡進行線上上課，8日畢業典禮也改為線上舉行。為了獻上最誠摯的祝福，王力宏特別登上福州山的山頂演唱校歌，並以遠眺台北101及台北市景作為背景來拍攝影片，在王力宏完美音準及滿載正能量的歌聲中，祝福學弟學妹前程似錦。

王力宏是威廉姆斯大學、柏克利音樂學院的榮譽博士，這次受邀擔任母校畢業典禮嘉賓，王力宏表示，「很榮幸受邀當2020畢業典禮唯一表演嘉賓。為了鼓勵和恭喜大家，我爬到了山頂高唱校歌〈群山〉。」他介紹這首歌曲是1859年畢業的Washington Gladden的學生創作，「有意義的是他非常反對當年的奴隸制，說是種族歧視，也認為無論膚色人人都該平等。」

而王力宏在浙江衛視《天賜的聲音》節目收官後，終於有空檔從事喜愛的休閒活動，除了持續做音樂，他日前找出媽媽的食譜書，挑戰每週做一個甜點，近來成功完成了胡蘿蔔蛋糕、藍莓香蕉蛋糕、蔓越莓蛋糕等，他帶到工作室和同事分享，同事都稱讚「很好吃」。

王力宏登上福州山拍攝影片。（翻攝王力宏工作室微博）

王力宏登上福州山拍攝影片。（翻攝王力宏工作室微博）

(中時 )