台中市共融公園計畫獲好評，但市議員指出，市府去年推動49座，海線只4座占8.1％，質疑海線民眾是二等公民？也憂心塑膠遊具繼續存在；建設局強調，有些塑膠遊具還堪用，檢查安全先保留，待增設共融設施進行階段性淘汰，目前全市公園兒童遊戲場共556處，預估2021年全數改善完成。

市議員王立任、張玉嬿、謝明源、邱素貞、陳淑華、蕭隆澤、林祈烽、賴佳微、江肇國等人關切兒童遊戲場安全性，抨擊市府檢測遊具材質牛步化，且共融公園出現城鄉差距，還有家長在議員臉書反映，海線缺乏共融公園，為讓小孩體驗舟車勞頓跑到市區。

議員指出，有的公園改善後，仍充斥塑膠與罐頭遊具，友善公園標準減分，建議市府應該讓台中的公園要有適齡、挑戰性、設施多、設計多元化等特色，重視孩子的需求。

建設局長陳大田表示，公園改善數量依城、山、海、屯平均分配，今年海線地區預計改善7座，妥善考量在地特色及使用者需求，打造從幼童到長者，乃至身障朋友都能開心使用的公園，營造符合生態永續的綠地。

針對既有遊具處理方式，陳大田強調，改善過程中，有些塑膠遊具尚可用，檢查安全將保留，在添置共融設施後，展開階段性淘汰，營造優質的公園。

至於海線地區的公園，建設局說，去年已改善大安區頂庄公園、沙鹿區三鹿公園、梧棲區情人公園，增設無障礙空間、修繕兒童遊具等，外埔區也新闢1座龍鳳公園，提供健康安全的使用環境。

(中時 )