「我跟別人沒有不一樣！」全盲又洗腎的34歲何珮慈，身兼媽媽、學生、按摩師、生命講師等多重角色，還考取街頭藝人證，精彩活過每一天，4年來，固定從雲林通勤到台南的中華醫事科大調理保健系求學，畢業典禮上將獲頒勤學獎；中華醫大今天舉辦特殊教育獎學金頒贈典禮，何珮慈除接受表揚，更於現場演奏薩克斯風2首曲子，贏得滿堂彩。

10歲因家族遺傳罹患糖尿病，視力逐年退化，21歲出現嚴重併發症視網膜剝離，最終全盲，失明前，她曾從事護理工作1年，失明後，她把自己關在家裡足不出戶一整年，姐姐一句「妳要活在自已小圈圈到什麼時候？」讓她終於走出來，隨後與交往5年男友結婚。

身體不好的她被醫生告知懷孕機率僅0.1％，卻先後迎來一對兒女，卻也在懷孕過程因妊娠尿毒須終身洗腎。洗腎初期曾幾度命危搶救，她非但沒有被命運擊倒，稱職扮演家庭主婦，4年前重返社會從事按摩工作，同時也決定完成昔日中斷學業，延續未竟的學業，更以好成績拿下勤學獎跟教育部特殊教育獎學金。

她說，每周需洗腎3天，2天來台南讀書，其他時間還要工作，同時還要照顧2個孩子，常覺得時間不夠用，因此，更要積極把每一天過得精采，近期也接受生命故事講師培訓，跟更多人分享克服逆逆境的生命歷程，畢業後則希望開一家客製化按摩工作室，也要抓緊時間巡迴各地分享自身故事，「雖然看不到，但我們需要的是協助，不是同情。」

(中時 )