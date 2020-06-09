生育率低已是國家級危機，民進黨新北市議員何博文指出，隔壁的台北、桃園都有人工生殖補助，獨缺新北市，他認為，即使只是補助部分，也能達到鼓勵目的，市府應該編列預算，照顧有需求的夫妻。新北市衛生局表示，將會研議。

何博文指出，新北市人口好不容易衝破400萬人，隨時代演變，年輕人越來越晚婚，現在生育平均年齡在32歲以上，高齡母親每年維持9000到1萬2人，比例很高。

何博文說，現在年輕人不是不想生，可能工作壓力大，好不容易到了一定年紀有了經濟能力，卻發現生育出現困難，若能補助人工生殖補助，對他們有所助益。

何博文說，目前台北市有相關補助、桃園也有補助，甚至雲林也有兩萬元補助，新北應編列預算，也能符合市府鼓勵多生的政策。

衛生局長陳潤秋指出，人工生殖不是用來解決人口問題的方法，主要是解決不孕夫妻的需求，還是呼籲年輕夫妻能在適當年齡生育，不過市府會再研議，評估需求。

新北市議員李倩萍也說，自己的妹妹也做過3年人工與試管4年，過程中辛酸難向別人說，正常夫妻當然是鼓勵他們多生，但對有需要的夫婦，每次做經費10萬到15萬，且很少做一次就成功，對這些求子的人壓力很大，既然鼓勵多生是政策，適當補助是需要的。

(中時 )