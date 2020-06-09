高雄市長韓國瑜遭到罷免，高雄即將舉行補選，但外界傳聞韓國瑜可以提罷免無效訴訟，讓國民黨主席江啟臣御駕親征，又或是讓前新北市長朱立倫參戰。對此，國民黨立委李德維認為，應該以在地年輕人優先考量，「國民黨已經失落不只一個世代。急起直追，能否就從這場高雄市長補選開始？」

李德維說，朱立倫跟江啟臣都是一時之選無誤，儘管未必認同，但高雄市民才剛剛以選票展現了明確的意志，江啟臣豈能離開自己的立委選區？而朱立倫若敗選，未來能否長期蹲點高雄？

李德維說，韓國瑜壯志未酬，但93萬票的當頭棒喝，一是接班斷層，二是世代鴻溝，實在沒有懷憂喪志的餘地了。相較於民進黨陳其邁眾星拱月，趙天麟磨刀霍霍，國民黨能投入高雄市長補選，乃至於2022的戰將何在？

李德維並指出，國民黨仍以「天氣」，或是「高鐵票價」來評估選情，年輕世代則以他們始終難以想像，風雨無阻的熱情，一再重挫國民黨。

因此他認為這次高雄市長補選，應該以年輕、在地人選為主，並且目標在展望2022，國民黨已經失落不只一個世代。急起直追，能否就從這場高雄市長補選開始？

(中時 )