國民黨中央今天下午2時許接獲高雄市長韓國瑜陣營告知，韓決定不提選罷免無效或罷免通過無效之訴，一切尊重罷免結果，也請國民黨儘速安排補選人選。此舉意即國民黨將不再有時間可安排前主席朱立倫等大咖遷戶籍高雄參與市長補選，國民黨勢必得從高雄在地尋覓選將。

上週六高雄市長韓國瑜遭罷免、高雄市議長許崑源離世，國民黨1天內丟了高雄府會龍頭，黨主席江啟臣昨在中央黨部召開擴大主管會報時，就透露7日已與韓國瑜見過面，在市長補選會持續鎖定適合人選，一起作好萬全準備；當天他也與議長夫人見過面，對議長補選待人選確定後，務必確保與友善的非黨籍議員，尋找合作管道。

江啟臣也宣布，10日將到高雄市召開行動中常會，率全體中常委向許崑源致哀。因韓國瑜是中常委，韓是否出席也受到矚目。國民黨表示，除了10日到高雄，至於未來將配合各縣市振興經濟的狀況，規劃到各縣市召開行動中常會。

江啟臣昨天致詞時表示，面對高雄市議長改選、市長補選，國民黨沒有任何退卻的空間、躊躇的時間。希望黨內同志和支持者捐棄成見、團結一心，「不能讓對手將勝利視為理所當然」。他也暗批前天退黨的台東縣議員陳宏宗說，「這時間不是去談論誰要離開，或在這時候對本黨落井下石，這樣的同志，離開也好。」

知情人士指出，其實國民黨為了高雄市長補選而頭痛萬分，先前具全國性知名度者、副市長李四川或葉匡時等市府大咖，除了意願之外，戶籍不都在高雄。目前除了某位男性前立委興緻勃勃、自動請纓，其他在地前立委無人願當炮灰；黨中央想尋覓40歲上下的議員或在地人士出戰，因勝算極低，目前也無結論。

據悉，江、韓7日碰面時，就談到韓是否提罷免無效訴訟。由於訴訟打贏機率幾等於零，只能為國民黨爭取多一點布局補選、找選將的時間，甚至可能因官司拖到明年，任期剩不到兩年而不必辦補選，由政院一路派代理到本屆任滿，但國民黨覓無選將的難題卻順勢解套；因韓若興訟，卻勢必繼續被罵「不服罷免民意」，韓是否要再「為黨犧牲而興訟」，必須進一步深思。據韓營核心人士昨天指出，目前韓傾向接受罷免，不提訴訟。

今天下午，國民黨中央已接獲韓營通知，韓決定不提訴訟，要國民黨儘量尋覓補選選將。

至於議長改選，國民黨傾向以席次優勢與友好的無黨議員合作，由副議長陸淑美扶正，副議長另協調合適人選，但絕不讓給綠營。

(中時 )