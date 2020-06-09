台南市警察局玉井分局轄區農產豐富，現正是芒果收成季節，玉井分局啟動「鷹眼護果」，除加強巡邏，夜晚並出動紅外線空拍機巡視果園。（台南市警察局玉井分局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市警察局玉井分局轄區農產豐富，現正是芒果收成季節，玉井分局啟動「鷹眼護果」，除加強巡邏，夜晚並出動紅外線空拍機巡視果園。（台南市警察局玉井分局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市警察局玉井分局轄區遼闊，山林密布，易成不法分子藏匿犯案場所，9日上午分局執行清山專案，清查犯罪熱點、空屋、廢棄工寮18處，未發現不法情事；此外，現正是山區芒果產季，分局已啟動「鷹眼護果」，除加強巡邏，夜晚並出動紅外線空拍機巡視果園，宵小動態將無所遁形。

玉井分局轄區農產豐富，每年6~8月是芒果、木瓜、芭樂、楊桃、龍眼、鳳梨、荔枝採收期，然山區果園遼闊，在警力有限下，唯恐難以有效防堵竊賊，玉井分局長楊青垂親自拜訪轄內各里里長，聽取果農對於警方執行護果專案之建議。

楊青垂表示，針對轄區水果分布區域及果農提出之申請區域，綜合規畫護果巡邏路線，且要求各分駐、派出所結合社區巡守隊、義警民防等民力，加強密集巡邏，配合執行臨檢、便衣埋伏等勤務，防止竊賊蠢蠢欲動，增加果農安全感。

有鑑於宵小易趁夜晚行竊，玉井分局除爭取重要路段路口裝設監視器，並啟動紅外線空拍機於夜間巡視果園，不僅克服地形限制，居高臨下空拍巡視，宵小無所遁形。楊青垂也呼籲果農，將套果之紙袋予以噴色標注記號，增加辨識度阻斷銷贓管道。

玉井分局9日也結合警力、楠西區義警及民防共計動員9名，於楠西區灣丘、密枝及龜丹里易藏匿犯罪、種植大麻及芒果易失竊之犯罪熱點，針對空屋、工寮、農地及可疑處所展開全面清查，以行動展現警方維護治安之決心，嚇阻歹徒宵小心存僥倖利用山區犯案。

(中時 )