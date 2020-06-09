新冠肺炎疫情緩和，台中市府宣布12日重新啟動社區照顧關懷據點「共餐」服務，長輩將可回到熟悉的地方和朋友一起吃飯，長青學苑也恢復正常開課，6月將有超過一半的班級陸續開班，9月前全數恢復890班多元化課程，盼長輩藉由參與課程，重拾既有情感連結及支持。

社會局因應新冠肺炎疫情提高防疫規格，3月23日起暫停全市老人及身障者社區照顧關懷據點的健康促進活動及共餐服務，改以「送餐」或「盒餐」代替「共餐」；3月25日全面暫停長青學苑上學期課程，避免近距離接觸產生感染風險。

社會局長彭懷真說，由於防疫有成，長輩也要逐漸恢復正常生活，長輩可在據點共餐，在社區長青學苑學習課程，鼓勵長輩進行各項社會參與與人互動，促進身心健康。

其中，長青學苑為維護長輩、教師及工作人員健康，上課期間仍須配合防疫作為，出入人員需量測體溫、手部噴灑酒精、保持安全社交距離或全體人員全程戴口罩，倘若有發燒、咳嗽等症狀，須請假勿前往上課。

雖然各項活動逐漸減封，但市府仍遵守防疫新生活措施，全市411處據點辦理共餐時，志工和長輩用肥皂洗手、咳嗽掩口鼻，環境須做定期消毒，保持社交距離或戴口罩，生病在家休息，共同守護社區長輩健康。

(中時 )