高雄市長韓國瑜與市府團隊合影留念，也拱手向一旁送暖的支持者表達感謝。（林宏聰攝）

高雄市長韓國瑜罷免案通過，議長許崑源墜樓身亡，今（9）日韓國瑜首次談及許崑源之死，市長被罷免，加上為台灣民主政治發展及憂愁高雄的未來，讓許崑源選擇走上悲憤的一條路。

韓國瑜主持任內最後一次市政會議後，與局處首長、區長合照留念，拍照後，韓國瑜要求幕僚找來擴音器，當眾發表感言，表示市府團隊在這一年半時間，認真努力為高雄市政打拚，施政成果可供檢驗，有這樣子一個團隊，身為市長覺得驕傲跟自豪，人在公門，本來就是一心一意為市民來打拚，任期長短是一個問題，但在任期內做了什麼才是更重要的。

台灣幾十年民主政治發展，韓國瑜提到，從來沒有一個縣市政府，在一天內失去市長跟議長，而市長被罷免、議長為了台灣民主政治的發展以及憂愁高雄的未來，選擇悲憤的一條路，這幾日高雄的朋友們都非常憂傷，甚至不安難過，希望所有市民把心平靜下來，畢竟日子還是要過、高雄還是要進步，大家一定要齊心努力，讓高雄繼續往前走，變成一個光榮的城市。

韓國瑜相信新的市府團隊，會在現任團隊努力的基礎之上，認真為市民朋友來打拚，高雄的榮譽感絕對不能消失掉，打拚的精神也絕對不能夠喪失，一定要做到人進來、貨出去，這樣子的高雄發展才會有希望。

韓國瑜和許崑源兄弟情誼深厚，今日下午他再度親赴靈堂追弔好友，面色凝重，對於媒體發問不發一語。

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(中時電子報)