大陸國家信息中心經濟預測部首席經濟師祝寶良於「2020宏觀經濟論壇」上表示，今年大陸銀行的利潤很可能零增長，甚至是負增長。

《新浪財經》報導，「2020宏觀經濟論壇」9日舉行，主題為「中國經濟：看準行穩」。祝寶良表示，今年以來為大陸應對疫情，宏觀政策反應得非常快，即時降息、降準，採取貼息的辦法，給抗疫企業的貸款增加了3千億（人民幣，下同；透過再貸款，大陸中央銀行直接貸款給中小銀行，中小銀行把這個錢貸給中小企業，解決中小企業的資金問題5千億元，整體來看市場的流動性還是相當寬鬆的，利率有所下降，很好地支持了實體經濟的發展，對穩經濟還是發揮了很大的作用。

祝寶良進一步表示，同時另一方面可以看到大量的放款之後，短期之內還形不成壞帳，但是由於企業的利潤在大幅度下降，就業壓力也很大，一部分失業人員，即使是有工作收入也在下降，這些家庭如果過去有負債，比如買房子借款，也容易形成壞帳，銀行的利潤很可能零增長，甚至是負增長。

(旺報 )