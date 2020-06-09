互盛電 (2433) 9日舉行股東常會，會中通過去（2019）年財務報告，也決議通過盈餘分配案，每股配發現金股利3.8元，以9日收盤54.3元計算，現金殖利率6.99％。

互盛電去年受惠大陸事務機運轉台數成長，去年合併營收43.2億元，年增6％，稅後淨利6.12億元，年增16％，每股稅後盈餘（EPS）4.24元。互盛電去年的整體獲利表現，寫下近六年的新高紀錄。

展望今年，每年第一季為辦公市場的淡季加上新冠病毒疫情獲得控制，逐漸好轉中，法人預估互盛電的營收與獲利將逐季成長。

互盛電主要業務為事務機器、3D打印機、通訊設備等銷售與服務，積極推展智能辦公，提供一站式「軟體+硬體」解決方案，並建置「智能辦公展示中心」及「智能客服中心」，協助企業數位轉型。近期因應新冠病毒疫情企業實施居家辦公、遠距辦公等防疫需求，互盛提供便捷、高效、安全的「辦公防疫解決方案」，協助顧客於疫情期間，仍能透過視訊及行動分機進行遠距或跨國會議，也為後疫情工作型態轉變，提供更多元的智能辦公解決方案。

(工商 )