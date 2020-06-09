《國際經濟》德國4月出口暴跌 劣於預期 14:492020/06/09 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠疫情影響貨物需求。德國聯邦統計局周二公布數據顯示，4月出口月減24%，與去年同期相較，四月出口大減31.1%，來到755億歐元，該衰退數據為自1990年8月以來最糟表現。 四月進口亦同步下跌16.5%，為723億歐元，貿易順差縮減至32億歐元。 此前路透經濟學家預估四月出口減少15.6%，進口減少16%，貿易順差來到100億歐元水準。 預計2020年全年德國經濟成長將呈現衰退，歐盟預測衰退6.5%，將為二戰後最嚴重的經濟萎縮。 (時報資訊) #億歐 #德國 #進口 #貿易順差 #四月 也許您會感興趣 財經熱門新聞 反制老美追殺！華為生存陷絕境 任正非爆這動作救命 - 財經 大陸沒有掌握的技術 何止是晶片製造 - 財經 庫存爆量也沒救！美精準打擊要害 外媒驚爆華為還能活… - 財經 2020全球第一夢碎！ 川普1招掐死華為…陸競爭對手偷笑 - 財經 油價暴殺2真兇還沒走遠！ 外資揭露恐怖跌幅 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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