新冠疫情影響貨物需求。德國聯邦統計局周二公布數據顯示，4月出口月減24%，與去年同期相較，四月出口大減31.1%，來到755億歐元，該衰退數據為自1990年8月以來最糟表現。

四月進口亦同步下跌16.5%，為723億歐元，貿易順差縮減至32億歐元。

此前路透經濟學家預估四月出口減少15.6%，進口減少16%，貿易順差來到100億歐元水準。

預計2020年全年德國經濟成長將呈現衰退，歐盟預測衰退6.5%，將為二戰後最嚴重的經濟萎縮。

(時報資訊)