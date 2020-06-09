美股昨夜續漲，惟亞股今日漲跌不一，台股盤初在龍頭指標台積電(2330)領跌，鴻海(2317)、大立光(3008)等權值指標下滑，大盤指數一度退守11600關之外、下探至11537.38點，所幸台積電股東會召開後，董事長劉德音喊話有信心穩定成長、且若丟失華為訂單仍相信空缺可補，市場信心回穩，加上特斯拉、蘋果概念股攜手五月營收人氣股撐盤，多頭迅速收復失土，尾盤多單拉抬台積電、聯發科(2454)、台達電(2308)、大立光等，大盤甩尾收高在11637.11點，上漲26.79點，日K連7紅，總成交值縮減至1744.53億元；店頭市場收154.56點，跌0.06點，總成交值664.63億元。

分析師表示，台股今日高檔拉回量縮，期指表現強於現貨，台幣維持升值趨勢，讓市場較為安心，未來關鍵需要觀察外資動向，外資買盤是否延續，以及在期貨多單的布局都需要特別留意。

盤面上，台積電今日股東會，董事長釋出公司能繼續穩定發展，今年營運將維持成長，股價收在319元，漲幅0.31%；特斯拉昨日股價收高7.26%，帶動汽車龍頭股裕隆(2201)今日續揚2.8%、英利-KY(2239)收漲逾9%、飆速衝過90關，和大(1536)、智伸科(4551)盤中曾爆量觸及漲停，拉抬汽車類股指數飆升2.87%，拿下今日類股漲幅王；ABC-KY(6598)(瑞磁生技)今日以每股48元承銷價上市，股價跳空開高為105元，尾盤收在115.5元、漲幅達140.62%，蜜月行情十分強悍。

匯率方面，今日新台幣以29.780元開盤，升值3.1分，開盤不到1小時即攀升至29.7元，升值達1.11角，升幅近0.3%，在亞幣中表現最強勢，續寫2018年6月上旬以來新高，上半場以29.741元暫收，升值7分，成交量6.31億美元。外匯交易員認為，在市場資金寬鬆下，若外資匯入方向不變，新台幣今日可望再度往29.7元靠攏，後市觀察外資動向及央行態度。

分析師表示，5月營收將在明日公布完畢，本周也有多家重要公司股東會包括大立光、台塑等，留意各家公司股東會中對產業前景釋出的訊息。今日台股勉強收紅，若想化解年初疫情起跌點的壓力，需要充沛的量能，並且需要時間化解。操作上不妨留意光學鏡頭、解封後的受惠族群。

(時報資訊)