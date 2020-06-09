英國媒體披露，匯豐銀行正在唐寧街為華為「奔走求情」，匯豐控股集團主席杜嘉祺私下裡向英國首相強生的顧問表示了自己的擔憂，他希望英方不要禁止華為向英方5G行動運營商銷售其設備，否則匯豐銀行在大陸「將面臨報復」。匯豐銀行在華業務的利潤佔其總利潤的80%以上。

英國每日電訊報6月8日報導，援引不透露姓名的所謂「消息人士」的說法稱，杜嘉祺最近幾周都在西敏寺區(英國國會所在地)為華為的事情奔波，但並未提及任何「說情」的細節。

報導還將華為的事情與匯豐近日公開表態支持「港版國安法」牽扯在一起。

報導提到，英國外交事務委員會主席保守派議員湯姆圖根德警告杜嘉祺，匯豐公開支持中方的這一行為是在「焚燒友誼的橋樑以及傷害那些幫助它建立和保護全球自由市場的人。」他還補充道：「很明顯，北京正在向華為相關的企業施加壓力，明示華為對其的重要性。」

最終，匯豐拖延近兩個星期後，於6月4日與渣打銀行一起，就「港版國安法」表態支持。隨後，兩家公司股價上漲。

每日電訊報報導評論稱，匯豐「迫於陸方壓力」公開支持「港版國安法」的行為激起了多個西方城市的憤怒。在西方世界眼中，被迫替華為求情的匯豐更像是「倒向了大陸一方」。

實際上，大陸全國政協副主席梁振英(前香港特首)近日確實曾向匯豐銀行施壓，但此事與華為毫不相干。

梁振英29日在臉書發文，針對英澳加三國家跟著美國發共同聲明，干預大陸內政，呼籲香港官商民與國家共同反制西方的恫嚇。他還在文章中提到匯豐銀行，他說，一個多星期過去了，匯豐銀行還未就國安法表態。匯豐的利潤主要來自大陸，這家自稱英資的銀行萬萬不能一邊賺大陸的錢，一邊跟著西方國家做損害大陸主權、尊嚴和人民感情的事。

而在華為的事件上，匯豐是否如「消息人士」所說正在奔走求情，尚未可知，但在美國政府按國內法單邊制裁伊朗，對華為實施「長臂管轄」，並非法逮捕孟晚舟事件上，匯豐銀行曾提供證據。

香港《大公報》6月8日報導匯豐銀行向華為和孟晚舟女士「背後捅刀」的經過。

報導稱，華為早在2007年至2017年是匯豐銀行的大客戶，匯豐已知跟伊朗有生意往來的Skycom Tech與華為之間的聯繫。

根據哥倫比亞省最高法院裁決書，詳述孟晚舟在2013年8月22日在香港的一家餐廳向匯豐高層解釋她與Skycom Tech的過去關係，及Skycom在伊朗的生意往來沒有違反法律及美制裁。可是，孟女士的坦誠及華為在匯豐銀行與Skycom Tech的賬戶匯款資料等，被匯豐當作「證據」，一併通報美國司法部作起訴之用，換取匯豐被列作」受害者」不被美方調查。

(中時電子報)