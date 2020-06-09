來自台灣的藝人高以翔，2019年11月27日因錄製大陸節目《追我吧》突發意外心跳停止，經送醫搶救仍宣告不治，讓親友、粉絲等悲慟不已。高以翔遺作《怪你過分美麗》8日起終於正式上檔，粉絲可透過劇集重溫他的帥氣身影，追憶他過往每一分努力所留下的痕跡。

高以翔遺作《怪你過分美麗》改編自未再同名小說，是一齣都會職場劇，由秦嵐、高以翔、王子異、王耀慶、惠英紅、郭曉婷等人聯合演出。高以翔在劇中飾演律師「莫北」，而曾在火紅陸劇《延禧攻略》飾演富察皇后的秦嵐，則飾演經紀人莫向晚。兩人對手戲精彩，他們如何在多變環境與挑戰中互相扶持，值得粉絲關注。

OTT平台愛奇藝當前已上架 8 集《怪你過分美麗》，全劇預計共 36 集。非 VIP 會員可觀賞 2 集，之後每周陸續開放，而 VIP 會員則可提前觀賞至第 8 集，超前眾人的進度。愛奇藝也為紀念高以翔，特別剪輯了約 8 分鐘的高以翔紀念特輯，分外催淚。準備好衛生紙的粉絲們，可以發揮強心臟，一同欣賞高以翔的遺作，在心中留下他的身影。

(科技)