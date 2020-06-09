高雄市長韓國瑜罷免案過關，成為首位被罷免的直轄市長！經常針貶時事的精神科醫師沈政男認為，韓國瑜不是可能，也不是應該，而是「必須提起罷免無效之訴」。他說整個罷韓運動，荒謬之處，就在於韓國瑜做高雄市長不到一年，他們的心證就已形成，也就是此人必須被拉下台。然而，國民黨中央今天接獲高雄市長韓國瑜陣營告知，韓決定不提選罷免無效或罷免通過無效之訴，一切尊重罷免結果。

沈政男在臉書撰寫「韓國瑜必須提起罷免無效之訴」一文，他認為，若韓提起罷免無效之訴，而訴訟到了十二月還沒定讞，以至於此任高雄市長任期只剩一半不到，就不能補選，須改為官派，這是為什麼？「為什麼只剩兩年不到，就不能補選？民主不是由市民做主，愛讓誰當市長就讓誰當，想要罷免市長就罷免嗎？」他表示，只剩不到兩年，就不能補選，同理，當市長不到一年，就不能罷免，這是一體兩面，同一件事。也就是，只有這麼短的時間，難以施展市政抱負，而且必須耗費行政成本，不管選舉或罷免，根本失去了民選的意義。他說整個罷韓運動，荒謬之處，就在於韓國瑜做高雄市長不到一年，他們的心證就已形成，也就是此人必須被拉下台。

沈政男提及，任期一年不到能看出什麼？就因看不出施政良窳，於是只好用他半途跑去選總統為理由，鼓起民怨，發動罷免。說韓國瑜市長開空頭支票，甚至沒把水災治好，「邏輯根本不通，因為，四年任期根本還不到一半」。他說韓有很多不足及缺點，但他沒有先前民進黨市長所不及的優點嗎？如果先前民進黨市長做得夠好，打下了厚實的市政基礎，為什麼不能讓一個思維與格局完全不同的人，來幫高雄找到不一樣的發展可能？他說這是很簡單的民主原理，也是市長任期訂為四年的理由，否則為什麼不把市長任期訂為一年？

沈政男直言，韓必須提出罷免無效的理由就在這裡，用司法告訴高雄市民與台灣人民，一年不到就啟動罷免，不只不符合選罷法的立法意旨，而且根本違背了民主原理。他說罷免原本的用意，乃鼓勵人民審視執政成績，但以台灣社會如今政治狂熱的程度，這樣的制度，尤其不到一年就可啟動，而且兩成五同意票就可罷免成功，根本是火上加油，讓全民陷入政治惡鬥。

沈政男認為，一個市長上任後，若做得不理想，應集思廣益幫他把市政做好，而非只做了幾個月、一年不到，就要將他拉下台，「這絕對不是選舉與罷免的功能」。他說罷免無效與罷免通過無效，不一樣。有人說「罷免無效的法律要件韓國瑜無法達成」，這指的是罷免通過無效之訴，因為票數差太多，但如果是罷免無效之訴，攻防點就在於不到一年，罷韓團體就啟動連署，根本違背選罷法立法意旨。

他指出，先前韓國瑜也用類似理由阻擋罷免投票進行，都遭駁回，但這只是行政層次的申訴，還沒進到法院攻防。到了法院，把民主原理講清楚，讓法官也讓人民知道，民主不等於「愛之欲其當選、恨之就要罷免」。

(中時電子報)