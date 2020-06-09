民進黨桃園市議員王浩宇日前在臉書上對高雄市議長許崑源發表不當言論，引發眾怒，服務處還遭韓粉蛋洗。王浩宇今在林口現身，準備到民視錄影，並針對藍營的說法和批評，一一予以反擊，還說他並不擔心「罷王」。

王浩宇表示，他臉書上有清楚寫出，昨天去會勘的是他的團隊，而非他本人，希望大家不要誤會。並指出，服務處遭包圍時，警方希望他不要在中壢，所以他就來到台北，並依約去三立錄影。對於前立委陳學聖的指責，王浩宇回嗆陳在中壢是過氣人物，現在的重點是在於有沒有為中壢做事，並再次強調昨天的會勘是已經安排好的。

對於有人醞釀要罷免他，王浩宇覺得，因為個人好惡去發動罷免很無聊，並表示中壢地區的罷免門檻相對較高，罷免案要成立沒有那麼容易，不過他也說不論結果如何，都尊重選民選擇，就算被罷免也不會有怨言。王浩宇也說，他有感受到社會氛圍轉變，現在他沒有看到那麼多的韓粉，加上他認真於市政，想來要罷免他也不是那麼容易。

針對桃園市議員詹江村的指控，王浩宇則反擊詹江村指控不實，並解釋他進入校園，是因為關心學生權益；進入替代役宿舍，是為了關心熱水問題，直批這些抹黑都是為了個人政治利益，並呼籲韓粉應該要冷靜，這樣對韓國瑜或國民黨會比較好。對於詹江村爆料有民進黨的議員參與罷韓，王浩宇則要他拿出證據，若有人確實這麼做，民進黨會祭出黨紀處分。

至於在臉書對高雄市議長許崑源之死發表意見引起眾怒，王浩宇認為大概因為他是韓黑，因此被有心人操作，把他的意見做其他解讀，他向國民黨喊話，不要再操作此事。王浩宇也表示他和許崑源不熟，發文的初衷只是表達震驚，他已經道歉過，並希望其他人別再做文章。

(中時電子報)