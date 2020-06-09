阿里雲舉9日辦線上峰會，由阿里雲智能總裁張建鋒首次公開阿里雲年度戰略，並推出了7大重構行業未來的商業重磅發佈，話題包含數位政府、未來教育、智慧交通、數位金融等領域。

據大陸《雷鋒網》報導，針對教育領域，此次峰會公佈兩2大解決方。第一是針對K12階段，阿里雲智慧解決方案部聯合阿里雲通用與電銷事業部與支付寶教育事業部共同發佈「春雷計畫」普惠教育方案；第二則是針對高等教育和科研推出「科研雲」解決方案。

具體來說，阿里雲K12教育行業解決方案整體架構包括由阿里雲提供IaaS「底座」如阿里公有雲、教育專有雲、異構雲；PaaS能力如教育業務中台和數據中台，以及創新應用像是智慧課堂、測考評學、行政數據資料貫通、安全校園、運營管理、教研等。

同時釘釘也為教育行業推出了專屬釘釘統一入口，用數據化和智慧化的方式，驅動成果導向的資訊化建設模式。

(旺報 )