《盜賊之海（Sea of Thieves）》是微軟旗下Rare團隊研發的一款多人冒險遊戲，原本已經有在Xbox One和Windows 10平台上推出，本月3日又於Steam平台中上市，同時也提供了繁體中文版，讓玩家們可以自由自在地體驗、探索海盜生活。

(影片來源/YouTube/Sea of Thieves)

在《盜賊之海》當中，每位玩家都是一名海盜，並且共享同一個世界，玩家之間可以進行互動，一起享受航行、戰鬥、掠奪或是打鬥的樂趣，同時也可以自由探索整個世界，發現原始島嶼、沉沒船隻和神祕遺物，踏上尋找失落寶藏的旅程、追逐受詛咒的骷髏船長，或者幫貿易公司收集價值連城的貨物，此外還有狩獵、捕魚或其他豐富的可選目標及支線任務等著玩家們來體驗。

而遊戲自上市截至目前為止，在Steam平台上獲得了「極度好評」的評價，甚至登頂了上周（6月1日至6月7日）的Steam銷量榜冠軍，勝過了也在上周發行的《命令與征服：重製版》；上個周末《盜賊之海》同時上線人數的高峰攀升到41,110名玩家，成為了微軟僅居於《最後一戰：士官長合輯》後，第二成功且受歡迎的遊戲。

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