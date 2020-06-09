疫情期間，國人宅在家防疫、找娛樂，受惠宅經濟發威，國內伴唱機品牌大廠-金嗓電腦科技今年新上市的新機「super song500」行動伴唱機，正好搭上這波宅經濟熱潮，近期銷售量逆勢翻倍成長。

金嗓電腦科技於1997年在桃園創立，至今累計賣出30萬台以上的伴唱機。金嗓為搶搭振興3倍券列車，全台700多個代理經銷據點，趁勢推出抗疫優惠價，凡攜帶舊型伴唱機（不限型號），至金嗓電腦科技全省經銷商即可換新機，原價4.2萬元的歡唱設備、下殺2.38萬元加送3TB硬碟，鼓勵民眾趁這波優惠換機。

金嗓電腦科技董事長蔡世寅表示，疫情期間宅經濟興盛，民眾在自家歡唱，安全又輕鬆，加上公共場所群聚感染風險高，近期歡唱設備詢問度非常高，加上現在科技發達，視聽設備變得非常迷你，越來越受年輕族群喜愛。 蔡世寅進一步表示，新型伴唱機除了體積小、重量輕，便於攜帶，還能上網、觸控、聲控點歌、以手機APP連結操控、錄音等五大功能，幾乎把可以想像到的功能都做了整合；消除YouTube原唱人聲，只留下音樂，是其中最重要的功能之一，讓歡唱更增添不少趣味。

金嗓電腦成立一個愛心專戶，贊助身障街頭藝人或團體所需視聽設備，讓這些人透過歌聲，傳遞更多溫暖與歡樂給大眾；以及有小額急難救需求的助弱勢族群，都可以上金嗓公司官網申請，落實社會公益。

值得一提的是，金嗓重金聘請專業空拍攝影師 拍攝台灣風景總共有203個景點，花費了將近一年時間做拍攝及準備。蔡世寅表示，金嗓新機「super song500」行動伴唱機將規劃外銷日本、美國、越南、印尼等市場，目前已開始佈局美國市場。

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