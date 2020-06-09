高嘉瑜臉書貼文 (截圖自高嘉瑜臉書)

臉書粉專「拍桌少女的日常」昨日發文表示，民進黨立委高嘉瑜昨日面對媒體時，說「我不知道耶誰是梁文傑」，但2015年高嘉瑜爭取代表民進黨參選台北市港湖區立委時，曾在臉書公開感謝梁文傑推薦。「拍桌少女的日常」大酸「失智症並不好發於年長者，高小姐要不要去檢查一下。」

「拍桌少女的日常」貼圖指出，高嘉瑜在2015年5月17日時，曾於個人臉書發文，感謝民進黨的同黨同志台北市議員李建昌、梁文傑公開推薦。並表示會努力爭取民進黨提名參選2016年台北市港湖區立委。

「拍桌少女的日常」諷刺高嘉瑜，「我不知道耶誰是梁文傑」如此可笑的話，您都說得出來。是否要去檢查一下失智症？

「拍桌少女的日常」提醒，民進黨立委吳玉琴熟悉「失智症守護天使計畫」，建議高嘉瑜可以請這位立院同事幫忙解決疑難雜症，但希望高嘉瑜沒忘記吳玉琴是您現在的立院同事。

「拍桌少女的日常」最後表示，台灣政壇中，有人說自己沒講過高雄又老又窮，結果偷刪文。有人剛從台北市議員選上立委調部門，結果沒多久連自己的前同事都忘記。之前外界還幫2人組了一個女團，請問打算什麼時候出道？

(中時 )