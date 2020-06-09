台北城市科技大學流行音樂事業系今(9)日舉行畢業典禮，歡送第一屆畢業生。(鄧博仁攝)

台北城市科大流行音樂事業系主任薛忠銘期勉學子，未來各個都能成為產業先驅，「讓我們為你驕傲！」(鄧博仁攝)

台北城市科大流行音樂事業系主任薛忠銘(左)為畢業生行撥穗禮。(鄧博仁攝)

台北演藝經紀文化交流協會創會理事長王祥基在致詞時特別呼籲，流行音樂專業人士不見得具備碩博士文憑，但業界經驗充沛，盼未來相關制度能逐漸破除、被克服，讓相關科系辦學不再受制度牽絆。(鄧博仁攝)

台北城市科技大學校長連信仲。(鄧博仁攝)

台北城市科技大學流行音樂事業系今(9)日舉行首屆畢業典禮，系主任薛忠銘在致詞時表示，回首創系籌備迄今，任教屆滿7年，看著孩子們一路成長，從青澀高中生成為第一屆畢業生，未來投入職場必得面對風風雨雨，「即便篳路藍縷，但這會是下一個成長的開始」，期勉學子都能成為產業先驅，「讓我們為你驕傲！」

薛忠銘提到，過去從未料想過，會踏入教育領域，能夠帶出第一屆畢業生，「是我自己始料未及，這是我人生的轉折」。回首創系過程，曾在舉辦招生說明會過程中，有高中生質疑，學習流行音樂的目的性以及未來出路，但所有問題都一一克服，感謝學校提供資源，讓學生能在好的環境學習，並獲得音樂養分與成長。

台北城市科技大學校長連信仲則說，受新冠肺炎疫情影響，今年校方無法統一舉行畢業典禮，改由各系自行舉辦，今日受邀出席流行音樂事業系首屆畢業生畢業典禮，期勉學子，「畢業後，能用你的微笑與音樂改變世界，不要讓世界改變你們」。

台北演藝經紀文化交流協會創會理事長王祥基提到，開辦流行音樂科系，感謝董事長鄭逢時的一路支持。但在台灣創辦類似科系並不容易，主要在於教育部對於辦學及師資規定，在流行音樂領域，專業人士不見得具備碩博士文憑，但業界經驗充沛，盼未來相關制度能逐漸破除、被克服，讓相關科系辦學不再受制度牽絆。

首屆畢業生林明翰說，在中正大學物理系就讀一年便休學，轉到該系就讀，薛忠銘曾詢問是否後悔，他則回應不後悔，更盼打破傳統社會對成就的觀念，專注發展個人興趣；同時他也感謝4年在系上所學，「我對音樂的光景一定會愈來愈清晰」。

(旺報 )