Twitch 今（9）日宣布，將於 6 月 24 日舉行 Twitch《英雄聯盟》Streamers Challenge。年初Twitch《開運紅包賽》進行英雄聯盟ARAM的賽事大獲好評，進而推出相當熱門的《英雄聯盟》Streamers Challenge，賽制為正規賽事中並搭配特殊計分方式希望廣邀實況主同台較勁，競爭總額超過十萬元的高額獎金！觀眾和玩家們除了在家中安心防疫，還能同時擁有更多豐富、精采的節目選擇。

遊戲直播平台平台 Twitch 今年在台港澳舉辦多場競技盛事，包含競爭激烈、頗受觀眾喜愛的 Twitch Rivals，還有上個月以 Speedrun 為賽制，追求流暢過關的 Twitch《惡靈古堡3：重製版》Streamers Challenge。多元、刺激的賽事內容除了讓喜愛電子競技的玩家們能夠在螢幕前燃燒熱血，更齊聚了當紅的實況名人們同台較勁，大幅提升賽事的趣味性與吸睛程度。

六月賽事主題為觀眾們相當熟悉的項目《英雄聯盟》，實況主們將自行組成隊伍進行循環賽事，獲勝即可獲得較高之獎金！除此以外，本次 Streamers Challenge 還加入了「鎖定目標」的趣味獵殺任務，能夠在場次中獵殺指定目標選手最多次的隊伍，也會獲得額外的獎勵，讓我們期待在這樣的特殊規則下，隊伍們要如何決定陣容、角色與並制定針對戰術。

兼具趣味與競技熱血的 Twitch《英雄聯盟》Streamers Challenge 自即日起僅限Twitch夥伴報名，而夥伴可自行組成隊伍。此系列賽事將持續與不同遊戲品牌攜手，每月更換主題輪番上陣，致力於提供豐富精采的內容，讓熱愛電玩直播與電子競技的玩家們能夠輕鬆享受到更多樣化的樂趣。

(科技)