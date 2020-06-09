3名持觀光簽證來台的哥倫比亞籍男子，連續在本月3日及5日晚間，潛入桃園中壢與台北市內湖大湖山莊內的民宅內搜刮財物，尤其是大湖山莊一處台商住宅，三名國際慣竊就得手680萬元，3嫌犯案後立刻潛逃到高雄，內湖分局在案發後72小時內就在高雄逮捕3名竊賊，並起出贓款，目前已押回內湖分局進行偵訊。

警方調查，這3名哥倫比亞籍竊賊在3月14日持觀光簽證來台，5日晚間，竊嫌鎖定內湖大湖山莊街一處台商住宅，由2人在佯裝聊天把風，另一人提著袋子進入屋內行竊，總計搜刮屋內保險箱內台幣及外幣680萬。

但警方在清查時也發現，原來這竊賊也在犯下內湖竊案前，於3日在桃園市中壢潛入一家住宅行竊並偷走大批財物。內湖分局幹員獲報後，立即掌握竊嫌已逃往高雄線索，一路追到高雄，今天上午將3名竊賊逮捕，並起出贓款。

由於三嫌來台不久，尋找下手對象卻相當精準，專挑富商住宅行竊，警方不排除有台灣幕後集團與國際慣竊合作，目前正釐清3人的聯絡對象清查。

(中時電子報)