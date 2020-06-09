【現場直播】疾管署記者會｜2020.06.09

五月就該大流行的腸病毒，破天荒掉了近9成，創下健保門急診就醫監測以來最低紀錄，僅1360人，遠遠低於流行閾值的1萬1千人，類流感就診人次也大降7成1，就連登革熱也僅有境外移入個案，本土個案為零，唯一上升的病毒僅有漢他病毒，也僅5例，疾管署副署長莊人祥表示，年初到現在許多疾病都呈現下降趨勢，與民眾防疫意識提高有關，提醒民住持續保持防疫新生活。

疾管署監測資料顯示，國內各項流行病都分別下降，上周國內類流感就診人次，比(2019)年同期大幅下降71.1％ ％，其中流感的併發重症病例，今年為967人，比去年1136下降2.3％。

而原本該在五月就進入流行期的腸病毒，今年則是完全沒有進入流行期，就診人次比去年大降88.2 ％，疫情中心主任劉定萍表示，確診人數僅1360人，遠低於流行閾值的1萬1千人，創下健保門急診就醫紀錄監測疫情系統至少十年以來的最低紀錄。

而其他呼吸道傳染病也同樣下降，包含麻疹、侵襲性肺炎鏈球菌感染症、德國麻疹、百日咳等確診病例數較去年同期下降39％至100％。

蟲媒傳染病方面，登革熱本土病例，比起去年同期下降100％！確診個案為0，今年累積共54名個案，均為境外移入個案，三月到六月只有兩名確診者，防疫醫師林詠青表示，台灣本非本土登革熱流行疫情，如今受惠於邊境管制，也讓境外移入個案很低，研判確診者是因為返國者在境外感染或是蚊蟲叮咬確診者後傳出所致。

今年流感感染數低，是否會造成明年大反撲？莊人祥表示，流感是否流行端視秋冬流行的病毒是否疫苗病毒株吻合，只要國人持續戴口罩、勤洗手，保持社交距離，降低傳染途徑降低，疫情就沒有大流行的風險。

(中時 )