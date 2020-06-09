世界銀行(World Bank)發布2020年6月的《世界經濟展望》報告指出，世界各國都受到新冠疫情的影響，今年GDP成長預期皆大幅下調，其中中國大陸今年GDP從1月份的5.9%驟至1%。

《衛星通訊社》報導，世界銀行表示，中國大陸嚴格的防疫限制措施導致2月份部分經濟和地區產業的活動幾乎完全停止，直到3月限制措施放寬後才開始恢復。從4月起工業生產恢復增長，汽車銷售增長。但企業仍面臨資金短缺和外貿需求降低的問題，服務業復蘇滯後。

與此同時，世界銀行預測，2021年中國大陸的GDP增速將增至6.9%，與今年1月發布的預估數字相比，此一預期成長提高了1.1個百分點。

今年大陸全國人大會議上，因疫情前景難料，國務院總理李克強進行政府工作報告時未設定年度經濟成長目標，此舉為2002年以來首次。而由疫情導致長期停工停業，大陸今年將城鎮失業率目標調升0.5個百分點至6％，經濟工作重點放在穩就業、保民生。

(中時電子報)