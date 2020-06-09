外資回籠，台股頻創波段高點，惟買盤轉趨保守，鴻海(2317)、大立光(3008)、聯發科(2454)、面板雙虎漲多回檔，大盤一度退守11600點之下。題材股奮勇抗空，新股ABC-KY(6598)蜜月行情火熱；圓剛(2417)Q2營運不淡，多頭攻勢凌厲，強勢漲停；寒舍(2739)、隴華(2424)、英瑞-KY(1592)、詮欣(6205)、三洋紡(1472)等多檔中小型股齊亮紅燈，成為盤面焦點。可惜直到尾盤蘋概三雄、國巨、玉晶光等大型權值股未有像樣漲勢，指數收盤小漲26.79點，為11637.11點，連7紅達陣。今日外資(不含外資自營商)買超68.2245億元，投信買超2.3793億元，自營商買超1.0842億元，三大法人買超71.68億元。

電子股熄火，汽車股殺出搶鋒頭，和大(1536)受惠電動車後市不墜，下半年營運回升，今爆量急衝突破106元，再寫本波反彈高點亦創近3個月高價；智伸科(4551)在疫情受控下，出貨漸回到正軌，雖然5月合併營收為4.36億元，年減32.25%、月減8.8%，市場看好未來表現進場布局，今日量價齊揚，漲停作收；和泰車(2207)獲外資連2日買超，股價續強拉第三根紅棒，逼近650元，為2月下旬以來高價。生醫類股擁題材，漲勢不落人後，瑞磁生技(ABC-KY)(6598)今日以每股48元承銷價上市，股價跳空開高為105元，盤中股價最高衝上116元、漲幅超過140%，蜜月行情十分強悍；保瑞(6472)因客戶獲藥證將提前出貨，搶攻126億美元低血鉀症市場，晨盤彈升登今年高，尾盤漲幅縮水，近收平。

今日台股再創波段高點，本波自10700點附近起漲，不到一個月的時間上漲逾900點，今日高點來到11640點，5日RSI為92.18，10日RSI為80.21，9日K值為95.88，9日D值為90.27，20日乖離率為5.18。外資6月以來天天買超，今日持續偏多，買超68.2億元，有助台股持續走多，大盤站上3月高點11,525點後，將進一步挑戰2月高點11,854點，只是短線季線與現貨指數的乖離愈趨拉大，及短線技術指標KD值與RSI都在高檔，使追價風險偏高，不宜輕忽。

(時報資訊)