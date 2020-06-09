隨中國及美、歐各國前後解封，廣越(4438)訂單回溫，公告5月合併營收11.31億元，較4月份成長137.34%，但仍較去年同期13.73億下滑17.60%，累計今年1~5月營收34.52億，較去年1~5月下滑23.08%，下滑幅度收斂。接下來6月起業績將顯著拉升進入羽絨衣生產旺季。

廣越主管表示，受到疫情之影響，5月業績較去年同期衰退；但由於各國陸續解封及開放後、讓部份品牌客戶先前遞延的追加單之訂單回籠，且大部份客戶係屬遞延出貨、並未取消訂單，隨疫情緩和，廣越業績明顯轉佳；尤其是中國大陸市場復原之情形優於預期，運動品牌客戶訂單相對之下較未受疫情影響，最大客戶ADIDAS今年訂單仍可期待有20%之成長。

若以5月業績比對去年同期，業績成長的前三名分別是Adidas、The North Face、及新加入之加拿大時裝品牌客戶Aritzia。

(時報資訊)