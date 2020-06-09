美網還有兩個月才開打，費德勒(Roger Federer)膝傷有點令人擔憂，他的教練Severin Luthi接受SRF TV訪問時表示：「費德勒手術後的復原速度不如預期，他已有兩周進度緩慢，這有點複雜，但現在又加速了。」

費德勒今年2月做了右膝關節鏡手術，必須放棄所有紅土賽事(包括法網)。也就這麼巧，新冠疫情3月大爆發，比賽跟著喊停(包括溫網)，法網延後到9月。費德勒的教練有點慶幸，趁著疫情養傷，結果還趕得上法網。但也是因為疫情讓費德勒留在家中復健，可能影響他的進度。

所幸費德勒心情不錯：「我現在沒練球，老實說我找不到誘因。我享受這段休息的時光，我已經打了那麼多比賽。當我回歸並鎖定目標之後，我想我會非常有動力的。」更厲害的是他坐在家中休息，結果年收首度衝上體壇第1，他以代言費就壓過了各路群雄。

雖然到8月就滿39歲，費德勒依舊戰力強大，今年澳網他打到準決賽才輸給喬柯維奇(Novak Djokovic)，而且喬柯維奇後來摘冠，其他選手還是拉不下這幾位天王。

(中時電子報)