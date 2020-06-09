經濟部投審會9日召開審查會議，會中通過國巨以16.4億美元投資美國（基美）股權，投審會指出，國巨將成為全球第三大被動元件廠，可達成晶片電阻、鉭質電容均為市佔第一。

依照審查內容顯示，國巨股份有限公司以16.4億美元，相當於台幣491.29億元，間接投資美國KEMET CORPORATION（基美）股權。由於基美係美國被動元件大廠，產品可應用於汽車電子、工業應用、航空、醫療、智慧手機、雲端／網路設備、5G、無線通訊等高階領域，客戶包括一線車廠安全系統及電信基地台，本案實行後持股比例100%。

投審會說，這次投資讓國巨成為全球第三大被動元件廠，可達成晶片電阻、鉭質電容均為市佔第一，MLCC（陶瓷電容）市佔第三，有助於擴大美歐市場能見度，使國巨順利進入高規格導向之日本市場，並透過與基美互補特性，強化高階、利基型市場完整佈局，利於降低產業景氣循環風險。

(工商 )