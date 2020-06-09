導演吳念真（中）表示觀眾進劇場看表演就是對他們最大的幫忙。（姚志平攝）

綠光劇團團長羅北安、編劇導演吳念真、紙風車文教基金會董事長柯一正9日出席「人間條件六」開賣記者會，對於八里布景道具廠房被大火燒毀一事，3人表示將把悲傷化作前進的動力，以自己的力量再站起來，吳亦強調觀眾進劇場看表演就是對他們最大的幫忙。

(中時 )