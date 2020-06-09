「人間條件六」開賣記者會 15:152020/06/09 中時 姚志平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 綠光劇團團長羅北安（右起）、編劇導演吳念真、紙風車文教基金會董事長柯一正9日出席「人間條件六」開賣記者會。（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 導演吳念真（中）表示觀眾進劇場看表演就是對他們最大的幫忙。（姚志平攝） 綠光劇團團長羅北安、編劇導演吳念真、紙風車文教基金會董事長柯一正9日出席「人間條件六」開賣記者會，對於八里布景道具廠房被大火燒毀一事，3人表示將把悲傷化作前進的動力，以自己的力量再站起來，吳亦強調觀眾進劇場看表演就是對他們最大的幫忙。 (中時 ) #記者會 #人間條件 #廠房 #道具 也許您會感興趣 生活熱門新聞 國師被徵召不分區立委？唐綺陽鬆口認了 - 生活 唐綺陽揭6月業力大爆發 驚吐詭譎翻轉慘了... - 生活 第2號颱風「鸚鵡」吳德榮：有機會在這天生成 - 生活 韓國瑜畢業照表情僵 自嘲這句韓粉心碎哭了 - 生活 下一個跌落神壇的是他？陳時中因這事遭點名 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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