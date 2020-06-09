高雄市長韓國瑜6日遭罷免，北市議員王世堅9日勸，國民黨應放棄高市長補選，國民黨只有9％支持度，韓國瑜好歹有10幾％，韓才剛被罷免，屍骨未寒，國民黨若就想另起爐灶，這樣對得起韓嗎？師出無名、乾脆交白卷，且國民黨主席江啟臣與領導高層有氣無力、躺在一邊，不如讓生命力、戰鬥力最強的韓國瑜當主席。

王世堅表示，韓是男子漢大丈夫，應提得起、放得下，還給社會清靜空間，別提出選舉訴用拖延補選，讓藍營大咖可以把戶籍轉到高雄、遮掩他們臨時抱佛腳，而搞得腥風血雨、遍地烽火，所以勸韓別被國民黨利用，這種超低支持度，應徹底反省。

「韓國瑜應漂亮又瀟灑地離開！」王世堅直言，韓說什麼2個感謝、3個遺憾，他認為不必，「1個再見就夠了」，韓未來還可考慮選黨主席，甚至北上挑戰台北市長，至於是否繼續選總統就「有夢最美，希望相隨」，韓現在應盡速跟高雄做個了斷，韓的路途很廣、生命力旺盛、戰鬥力十足，選黨主席綽綽有餘、篤定當選，深藍絕對支持。

王世堅痛批，國民黨主席江啟臣及領導高層現在就是「有氣無力」，躺在一邊，不如讓有生命力、有戰鬥力的韓國瑜來領導。

據傳民進黨運作「罷柯」，王世堅嗆，台北市長柯文哲若沒做錯事，怕什麼罷免啦，向來都是柯利用網軍批鬥他人，柯就是這些「攻擊種子」的始作俑者，柯若真要跟韓較量，柯2、3下就被甩到一邊去啦，柯要選2024總統也是「有夢最美、希望相隨」，但新北市長侯友宜好歹還是贏過柯。

他還說，去造謠、霸凌、侮辱對手的就是柯文哲，柯很怕陰暗的那面被社會大眾、阿姨伯伯知道，怕的話就躺著、看著辦吧。

(中時 )