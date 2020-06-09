頭份市「91」PUB槍擊命案，警方專案小組連日緝兇，共拘提黃姓主嫌及5名小弟到案，8日深夜移送苗栗地檢署，9日凌晨由承辦檢察官對黃嫌提出聲押，聲押庭至9日中午裁定黃嫌羈押。

遭槍擊死亡的許姓男子，是由新竹來頭份發展的幫派分子，與部分頭份在地角頭人士有所來往，許某並在頭份市自強路經營一家越南小吃店。本月1日，黃姓主嫌與友人前往許某小吃店消費，疑因不滿店方招待態度不佳，當場曾砸毀店家花瓶後離去。

事隔多日，7日凌晨，許某在新竹與友人喝酒，想起這椿事，一時火大，打電話給黃某嗆聲，雙方在電話中一言不合互嗆，黃某當場放話嗆他人就在東民一街的PUB，要許有本事過來討。

許某當場向在座友人求援，7、8名友人跳出相挺，眾人於是分開3部轎車，殺到頭份東民一街，許某一行一下車，同行年輕人就衝進一樓店面砸店報復，並向黃姓店主嗆聲，黃姓主嫌在2樓已備好多名同夥埋伏，聞聲衝下樓，持棍棒將許某及2名友人打倒在地。

許某被打倒在地，還一度遭對手脫褲凌虐，混亂中有人開槍遭許某頭頂連開2槍，許某慘死現場。許某一方並有人企圖持改造手槍還擊，但因槍枝故障未擊發，槍手將槍枝丟在現場，事後被警方查扣。

許某同夥見許中槍倒地，回到屋外開車衝撞店面，並亮槍朝店內還擊，其中一發子彈擊中林姓男子，雙方相互駁火多槍後，許某一方開車逃逸。

警方經漏夜清查出雙方涉案人員身分及名單後，全力緝捕兇嫌到案，8日凌晨拘提黃姓主嫌到案後，陸續再緝捕5名小弟，黃嫌一度拒絕夜間詢問，但黃嫌正式受詢時全推給在場其它人員，否認自己開槍殺人，也不知槍枝下落。警方詢後8日深夜將黃嫌等6人依槍擊殺人罪嫌移送苗栗地檢署複訊，檢方於9日凌晨2時對黃嫌主嫌聲押，苗栗地方法院經召開聲押庭後，中午裁定羈押。

(中時 )