國際會計師事務所巨頭之一的畢馬威（KPMG）與澳洲雪梨大學近日聯合發佈的最新報告顯示，2019年大陸對澳洲投資下降58.4％，創下12年以來新低。畢馬威澳洲分公司亞洲業務主管弗格森（Ferguson）在聲明中表示，大陸對澳洲的投資在未來1年將持續低迷。

根據新浪財經報導，畢馬威與澳洲雪梨大學的這份最新報告指出，2019年大陸對澳洲投資下降58.4％至34億澳元（約合23.9億美元），創下自2007年以來的12年新低紀錄。

此外，報告中也顯示，大陸在澳洲的投資交易數量下降43％，從2018年的74筆降至42筆。其中最大一筆交易是蒙牛乳業以15億澳元收購貝拉米，占去年大陸對澳洲投資總額的43.7％。

弗格森在聲明中表示，從2008年以來，大陸企業向澳洲投資超過1070億美元，這些資金對當地經濟成長起到非常重要的推動作用，但新的投資正在放緩。他說大陸對澳洲的投資在未來一年將持續低迷。

(旺報 )