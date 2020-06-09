大陸市場朝內需轉向，手搖飲市場持續在擴大。據報導，大陸知名高端手搖飲品牌奈雪的茶即將完成一輪近億美元的融資，領投方為深創投；另外，據多位人士透露，此前傳出的奈雪IPO事宜尚在進行中，但考慮到由瑞幸咖啡造假事件引發的一系列中概股風波，其上市目的地可能會由美股轉向港股市場。

對此，奈雪的茶公關總監王依表示，公關部暫時沒有接到相關的信息，所以暫不評論市場上的相關傳聞；目前公司的重心都在產品研發、供應鏈加碼以及推動數位化進程等方面。

事實上，在此傳聞出來之前，奈雪的茶已多次被指將完成新輪融資以及上市。早在去年8月，就有消息稱，奈雪的茶已與投行接觸，有意於今年赴美上市；當時，奈雪的茶官方回應表示，短期無上市計畫，因當時正專注於團隊、供應鏈建設和科技化建置。

到了今年2月25日，彭博社則報導，奈雪的茶計畫於最早在今年於美IPO，融資4億美元；當時官方回應表示，公關部暫無收到相關訊息。這個回應給了外界不小的想像空間。

截至2019年底，奈雪的茶已在全大陸已開設230餘家門市，遍布35個城市；該公司下一步將深挖二、三線城市，並在國際化方面投入更多。

(旺報 )