1名2歲大的曾小妹白皙臉蛋、靈活雙眼，相當討人喜愛，但近日食慾不振、一臉病容，送醫檢查竟罹患「缺鐵性貧血」，經口服鐵劑治療半年才恢復正常。亞大醫院兒科部顧問醫師彭慶添9日建議，孩子1歲大時可接受缺鐵性貧血篩檢，他並強調，「一白遮三醜」是落伍的觀念，健康才是王道。

彭慶添表示，曾小妹出生後的生長曲線，均優於同齡孩子，長相甜美可愛，尤其皮膚白皙，認為是母親在孕期常食用豆漿、牛奶、珍珠粉等「白色食物」所致，總是引以為傲，沒想到，蒼白肌膚竟是缺鐵性貧血警訊，父母直至曾小妹出現食慾不振、活動力下降等症狀，才發現不對勁。

彭慶添研判，曾小妹應是飲食因素造成，如鐵質攝取不足、在6個月後未適時給予副食品、1歲後喝過多牛奶等。

缺鐵性貧血在台灣好發於2歲以下嬰幼兒和大於10歲的青少女，因小孩因身體快速發育及經血流失等原因導致。

彭慶添指出，鐵是製造血紅素的必要元素，缺鐵的小孩易有感冒或懶散等症狀，尤其會影響學習力。嬰幼兒缺鐵性貧血常見原因有懷孕週數不足、飲食因素或腸胃道因素等。但隨著貧血嚴重度增加，會出現容易疲倦、食慾不振、臉色蒼白、皮膚變黃、易怒、心跳加速等症狀，恐影響認知及學習發展。

彭慶添建議，一般母乳哺育的小孩至少4個月就要補充鐵劑；6個月大後的嬰幼兒須從食物補充富含維他命C的食物。因缺鐵性貧血不容易於初期發現，建議孩子1歲時接受缺鐵性貧血篩檢，早產兒則於4個月大時篩檢。

(中時 )