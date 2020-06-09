桃園復興巴陵橋男落水 警消救起已無生命跡象 15:322020/06/09 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男子巴陵橋落水消防人員救起明顯死亡。（消防局提供／呂筱蟬桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市復興區巴陵橋下，9日中午12時許，有民眾報案疑似看到有民眾落水，消防人員趕抵現場下水搜救，發現疑似一名男子沉入水底，一行人將人救起後發現為一名中年男性，身分不詳但已呈現明顯死亡，目前警方也在查詢死者身分，並追查落水原因。 (中時 ) #民眾 #死亡 #身分 #發現 #消防人員 也許您會感興趣 社會熱門新聞 2童沙灘玩1顆「奇怪大洋蔥」 網見照驚喊：你們差點死了！ - 社會 房東收租嗅到臭味 驚見年輕夫妻相擁陳屍套房 - 社會 輕熟女逛水族館 「巨大陽具」越靠越近差點嚇暈 - 社會 尷尬！「爸爸的玩具」沒藏好 被兒翻出一丟…黏在天花板 - 社會 年輕人全罷韓？女大生「逆風」說實話：媒體超綠！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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