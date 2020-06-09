桃園市復興區巴陵橋下，9日中午12時許，有民眾報案疑似看到有民眾落水，消防人員趕抵現場下水搜救，發現疑似一名男子沉入水底，一行人將人救起後發現為一名中年男性，身分不詳但已呈現明顯死亡，目前警方也在查詢死者身分，並追查落水原因。

(中時 )