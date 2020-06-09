高雄市長韓國瑜罷免案通過，加上議長許崑源墜樓身亡，引發韓粉不滿，號召上凱道替韓國瑜討公道、悼念許崑源，並向中正一分局提出路權申請，分局經評估後核准。
臉書粉專「韓家軍鐵粉聯盟」，表示要替天行道，號召13日（週六）下午2點30分上凱達格蘭大道抗議，還韓國瑜公道、追悼許崑源。屆時不提供便當、食物、礦泉水，服裝以白色、國旗衣服為主。
關於路權申請，中正一分局證實有收到相關申請，經評估後准許，主辦單位可派人到分局填寫申請書獲准。另外，台北市政府工務局新建工程處也核准相關活動。
(中時電子報)
高雄市長韓國瑜罷免案通過，加上議長許崑源墜樓身亡，引發韓粉不滿，號召上凱道替韓國瑜討公道、悼念許崑源，並向中正一分局提出路權申請，分局經評估後核准。
臉書粉專「韓家軍鐵粉聯盟」，表示要替天行道，號召13日（週六）下午2點30分上凱達格蘭大道抗議，還韓國瑜公道、追悼許崑源。屆時不提供便當、食物、礦泉水，服裝以白色、國旗衣服為主。
關於路權申請，中正一分局證實有收到相關申請，經評估後准許，主辦單位可派人到分局填寫申請書獲准。另外，台北市政府工務局新建工程處也核准相關活動。
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