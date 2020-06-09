高雄市長韓國瑜遭到罷免，但資深媒體人趙少康忿恨不平表示，罷免修法修成四分之一門檻就能罷免，這非常不合理！那這樣的話，他若是國民黨主席，一定發動不對稱戰爭，發動罷免戰，逼到民進黨願意修改這個法條。

趙少康在Yahoo TV網路政論節目《鄉民來衝康》中表示，如果他是國民黨主席，他全面發動罷免戰！為什麼？因為這是不對稱戰爭，他只要有四分之一就夠了，國民黨現在還有35-40%選票，單一選舉選不上，罷免就足夠了！

趙少康更表示，每個選區都來幹，全部都罷免掉！以民進黨的個性，最後就會來協商，到時就來更改《選罷法》。國民黨要擺出這種姿態來，如果不擺姿態，被玩好玩的啊！若國民黨要打戰，就要全面部署，要有決心，並講出一番道理，動員黨員和選民，這就是不對稱戰爭，「我有四分之一，就通通把你們罷免掉」！國民黨沒有四分之一？沒有四分之一，去死算了，當然有四分之一！

(中時電子報)