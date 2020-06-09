新冠肺炎疫情趨緩，心理健康的問題可能會跟著浮現。專家表示，SARS期間許多人出現創傷後壓力症候群（PTSD），這次新冠肺炎沒有像當年那樣可怕，但仍會有部分民眾需要特別當心，例如7名往生者的家屬、曾染疫的民眾、居家隔離者及居家檢疫者，若疫情過後仍然坐立難安、失眠，甚至影響日常生活的功能，就應前往就醫。

一名自國外疫情嚴峻地區返台的民眾，因擔心家人染疫，入境後待在旅館居家檢疫，因大眾對疫情感到擔憂，他返台後就遭受議論。解除隔離回到家中後，社區大眾仍然不友善，導致他焦慮不安，睡眠也跟著受影響，只好前往就醫。

台安醫院精神科主治醫師許正典表示，過去17年前SARS疫情期間，因死亡率高，許多人都出現創傷後壓力症候群（PTSD），但這次新冠肺炎疫情死亡率不高，確診個案也沒有國際那麼多，估計這次的PTSD不會像過去那麼嚴重，但PTSD發生以前通常會先出現壓力症候群，往生者的家屬、曾染疫的民眾、居家隔離者及居家檢疫者都要特別留意。

許正典表示，疫情期間，許多人對於染疫者、染疫者的家屬、居家隔離或居家檢疫者都相當害怕，有些人即使表面上相處愉快，但仍免不了不理性的態度。即使居家檢疫、隔離期間入住旅館，服務生也可能因為聽到咳嗽聲而翻白眼，手機沒電了警察也會馬上找上門，壓力相當大，將產生心理、生理上的影響。

民眾應留意的警訊有3種層次，生理指標、情緒反應及功能受損。許正典表示，若疫情趨緩後，民眾仍然睡不著覺、吃不下飯、心悸，出現焦慮不安、恐懼疫情再來、擔心害怕的情緒反應，或是因為過度擔心，全天戴口罩、一直在清潔雙手，導致工作、學業無法好好兼顧，生活無法好好過，就需要擔心是否出現壓力症候群，必須向精神科醫師求助。

(中時 )