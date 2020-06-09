儘管美國抗爭活動不斷，對大陸企業的制裁措施也正式實施，但美國5月非農就業數據創造驚奇，顯示受新冠疫情打擊的全球經濟成長動能有所回升，市場解讀景氣較預期更快邁向復甦，激勵全球股市大漲，資金續流入美國固定收益型ETF。

統計近一周ETF基金淨流向顯示，整體股票型ETF資金淨流入增加76.7億美元，主要流入美國股票型ETF有35.8億美元，全球股票型ETF淨流入17.6億美元，日本股票型ETF淨流入28.7億美元，歐洲股票型ETF淨流入11.1億美元，大陸股票型ETF淨流出17.8億美元。

整體固定收益型ETF更是淨流入192.8億美元，所有地區均淨流入，其中美國債券型ETF淨流入141.2億美元，全球債券ETF淨流入11.9億美元，新興市場ETF淨流入13.2億美元，新興當地貨幣ETF淨流入2.5億美元。以投資信評類別觀察，投資等級債ETF依舊最受市場青睞，淨流入增加98.9億美元，高收益債券ETF淨流入56.7億美元。

富蘭克林坦伯頓美國政府基金經理人保羅．維克表示，統計過去10年，美國政府GNMA債的年化波動度僅有約2％，低於美國公債，也遠低於全球高收益債及新興債指數的8％，風險調整後報酬居各類債券之冠，值此低利寬鬆政策下，安全收益難尋的投資環境，建議將低波動的美國政府債（GNMA）納入布局配置。

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