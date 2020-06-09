凌巨（8105）公告2020年5月份自結合併營收總額為5.89億元，相比前一個月減少1.84％，較去年同期減少29.26％。

凌巨表示，歐美汽車生產線在3、4月大多停工，因此車載面板拉貨暫停，有些工廠雖然5月份將陸續復工，部分客戶5月也開始小量拉貨，但是實際出貨數量還要看各車廠生產據點的疫情狀況。整體來看，車載、工控等面板訂單都有往後遞延的狀況，不過後續出貨動能還是要觀察疫情對於消費市場的影響。

(工商 )