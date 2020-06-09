5月主要地區採購經理人指數及新訂單指數自谷底回升，加上美國當月非農就業新增250.9萬人，同期失業率自前月的14.7%下降至13.3%，均優於預期，顯示全球經濟已擺脫谷底而露出復甦曙光，先前領漲的美股、科技、生技與黃金休息，但市場正面看待良性區域或類股輪動，布局首選美股及新興亞股，並搭配科技、生技或天然資源產業基金。

富蘭克林證券投顧表示，考量肺炎疫苗正式量產前，部分經濟活動仍受限，經濟預計要到2021年底才有機會回到疫情前水準，隨全球股市攻高、信用債市利差近期也已大幅收斂，仍須慎防經濟數據稍有不如預期，或國際政治紛擾消息面震盪風險。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯指出，科技產業今年以來併購交易金額超過1,700億美元，雖較去年同期放緩，但高居各產業之冠，經過疫情導致全球經濟關閉的期間，民眾體會到新技術所帶來的便利性，企業也體認到推動數位化轉型的重要性，預計危機過後，雲端運算、網路購物、數位支付加速採用的趨勢仍將延續。科技業是此趨勢下的直接受惠者，預期數位經濟的成長動能，將成為下一輪科技產業表現的重要助力。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅認為，過去兩年生技公司已籌集大量資金，有力支持併購活動，去年多數的併購案發生在基因療法、罕見疾病及抗癌藥領域，預計這三大領域仍將是大型製藥公司偏好的收購目標。目前許多大型生技製藥公司積極強化產品線，併購活動可望延續至2020年，加上目前市場焦點對藥物定價議題有所淡化，政策風險下降環境之下，看好具研發題材，特殊療法發展前景的中小生技類股。

(工商 )