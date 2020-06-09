隨著國內疫情趨緩，防疫措施也逐步解禁，中央流行疫情指揮中心鼓勵民眾力行「防疫新生活運動」，政府更提供各項補助措施推動國旅、振興國內觀光。為響應政策，中華電信「Xuite隨意窩」即日起至7/3止，舉辦「台灣秘境 由你定義」相片徵稿活動，邀請民眾外出踏青並分享台灣之美，只要將你心中最美的台灣秘境攝影作品投稿至活動網站，就有機會獲得超值好禮！

隨著Facebook、Instagram等社群平台崛起，放閃生活大小事已成為人們的日常，相較於一般社群平台，部落格更能呈現豐富且完整的資訊；中華電信Xuite至今已成立15週年，依然深受許多網友喜愛。為帶給會員更好的服務，Xuite於6/1全新改版，提供更優質的瀏覽體驗，新版官網整合日誌、相簿、影音服務，順應時事不定期推出「今日新鮮事」主題專區，內容囊括旅遊、美食、藝術創作、人文風情、自然生態等主題推薦區，網友可隨時掌握最豐富的吃喝玩樂資訊！

Xuite為歡慶15週年，希望藉由「台灣秘境 由你定義」活動，邀請會員回娘家，透過大家分享珍貴的旅遊秘境與回憶，與Xuite共創獨一無二的台灣秘境地圖。本次投稿及投票分享活動，將送出Garmin Vivomove 3智慧手錶、Hami Point 點數，及一機難求的Nintendo Switch Lite等獎項！即刻參加活動，說出屬於你心目中最美的台灣秘境故事！

(中時電子報)