桃園市圓夢愛心關懷協會「每月一愛」列車9日開進桃園區龍鳳里，攜手財團法人公益傳播基金會捐出150台輪椅給11個單位。(蔡依珍攝)

桃園市圓夢愛心關懷協會「每月一愛」列車9日開進桃園區龍鳳里，攜手財團法人公益傳播基金會捐出150台輪椅給11個單位。(蔡依珍攝)

桃園市圓夢愛心關懷協會「每月一愛」列車9日開進桃園區龍鳳里，攜手財團法人公益傳播基金會捐出150台輪椅給11個單位。(蔡依珍攝)

桃園市圓夢愛心關懷協會「每月一愛」列車9日開進桃園區龍鳳里，攜手財團法人公益傳播基金會捐出150台輪椅給11個單位。(蔡依珍攝)

150台輪椅一字排開氣勢驚人。(蔡依珍攝)

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桃園市圓夢愛心關懷協會「每月一愛」列車9日開進桃園區龍鳳里，攜手財團法人公益傳播基金會捐出150台輪椅給市府輔具中心、在地醫院、社福團體等11個單位，提供給身障族群及失能長輩，社會局指出，受贈的50台輪椅將比照二手輔具開放民眾免費借用，讓弱勢家庭省下輪椅開銷。

「協會才成立2年半，但這已經是6年來第77場送愛活動！」桃園市圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹表示，每個社福單位照顧的弱勢族群不同，希望將資源分散、讓愛遍及社會各個角落，推行「每月一愛」活動，跟不同團體合作送愛，也希望拋磚引玉，鼓勵大家月行一善養成好習慣。

謝慧謹說，協會希望照顧不符合資格的邊緣戶，補足社政的不足，本月與財團法人公益傳播基金會共同捐贈150台輪椅，幫助及關懷桃園市的失能長輩及身障族群，希望他們能「行」得安心快樂，除了50台撥交給輔具中心運用之外，其餘捐贈給華山基金會20台、肢體傷殘協進會10台、桃園市失智症關懷協會 10台、桃園教養院10台、國宏老人長期照顧中心10台、桃園醫院10台、聖保祿醫院10台、敏盛醫院10台、桃醫新屋分院5台、龍鳳里辦公處5台。

代表受贈的副市長高安邦感謝民間力量幫助，他指出政府預算有限，很開心協會能幫忙填補空缺，笑言行善超過5年已經可稱作「長期贊助」了，回贈協會與基金會感謝狀。社會局指出，受贈的50台輪椅適合失能初期者，會放在輔具中心供有需要的民眾免費借用，歡迎洽詢輔具資源中心。

圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹出生富裕家庭，父親經商失敗後，在貧困中求生存，曾任幼稚園主任，得過優良教師獎，結婚後以為可以幸福過一輩子，但造化弄人，經歷離婚成為單親媽媽，背負著龐大債務，獨力撫養兩個孩子成長，為了生活投入八大行業，在辛苦與不適應中摸索生存之道，以豪爽好相處的個性，累積了許多人脈，這些人脈成為協會創立初期「愛心捐」的客源。

謝慧謹兩個孩子都很爭氣，擁有碩士以上學歷，可以一起做公益，她也成立協會帶領會員上山下海快樂做公益，希望能幫弱勢兒童或家庭圓夢，帶給弱勢群族關懷與溫暖，期望更多人能共襄盛舉，讓「圓夢」成為天空中的大太陽，既溫暖又明亮。

(中時 )