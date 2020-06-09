韓國瑜臉書。

高雄市長韓國瑜遭罷免後，外界關心他的下一步規畫，韓9日下午在臉書發文，正式表示尊重人民意志，不會提出任何訴訟，等卸下職務後會暫時沉澱休息，「針對外界對我未來的各種揣測傳言，我鄭重再強調一次，這都不在我目前的規畫內」。

韓國瑜稍早在臉書正式向市民報告，表示針對罷免的結果，他尊重人民的意志，不會提出任何訴訟。

他表示，好朋友都知道，他是一個直接坦蕩的人，從以前到現在，只要有任何動向或想法，他一定親自向大家報告，而非藉由任何管道放出消息，懇請外界不需多做揣測，耗費媒體資源。

韓國瑜說，希望大家將寶貴的資源與力量放在關心弱勢族群生活、下一代的教育、以及疫情後台灣的振興方面，這才是台灣社會最必須被正視的一塊。

他感謝各位好朋友一路走來的陪伴與扶持，「你們給了我最大的力量與勇氣，讓我能有機會再次挺身為人民服務，這是我畢生無比的榮幸。謝謝你們。」

(中時 )