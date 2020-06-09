連鎖餐飲集團雅茗-KY（2726）受惠中國大陸陸續解封、經濟活動回復正軌，2020年5月合併營收持續回溫。隨著時序進入夏季傳統旺季，在茶飲銷售及原物料拉貨力道同步增溫，以及全球展店計畫不變下，看好營運可望逐季提升。

雅茗公布2020年5月自結合併營收1.13億元，雖較去年同期1.83億元減少38.31％，但較4月1.02億元成長10.14％，營運持續回溫。累計1～5月合併營收4.93億元，較去年同期9.2億元減少46.47％，續處同期新低，但衰退幅度較前4月48.5％持續收斂。

雅茗表示，中國大陸各大城市已經解封，商業活動復甦，帶動5月銷售情況持續成長，4、5月營收站穩億元關卡，目前中國大陸門市銷售已回復過往正常時期的7～8成。隨著時序進入手搖茶飲傳統旺季，在炎夏高溫助攻下，看好營收可望維持回溫成長趨勢。

雅茗指出，由於疫情致使市場前景不明，加盟商首季暫停拉貨、消化既有原物料庫存，亦影響公司營收。不過，隨著疫情趨緩、經濟活動恢復，加盟商除了既定銷售外，儲備庫存需求同步提高，預期6月對原物料拉貨力道將轉強，進一步挹注營收回溫動能。

展望後市，雅茗指出，「快樂檸檬」在海外市場持續拓展版圖，其中美西市場除進軍蘋果（Apple）總部設店外，5月更插旗亞馬遜（Amazon）西雅圖總部開設新店，並已陸續在西雅圖、舊金山、聖地牙哥、波特蘭、丹佛等城市開出5家新店。

雅茗表示，「快樂檸檬」將持續在中國大陸、美國、東協等3大目標市場擴大展店，3月起平均每日新增1家加盟商夥伴籌備開出「快樂檸檬」新店，在籌備進度進入尾聲後，下半年可望陸續開出，故全年新展500家店的目標不變。

雅茗強調，今年營運方針維持「擴大展店」、「國際合盟」、「投資併購」3箭主軸不變，且已有具體成果，成長動能無虞。隨著體質調整完畢、疫情趨緩、旺季來臨等利多因素加持，看好營運表現將逐季提升。

其中，在投資併購方面，雅茗已於5月20日宣布，將由子公司宴群國際投資經營茶飲品牌「可不可熟成紅茶」的永醇誠股份有限公司，第一階段擬斥資8千萬元取得20％股權，後續將分階段持續深化雙方合作，目標將總店數在未來3年拓增至300家。

(時報資訊)