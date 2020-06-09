廣達(2382)公告109年5月合併營收為新台幣933.48億元，月增11.9%，年增5.3%。疫情改變工作和教學型態，讓NB代工大廠廣達第二季淡季不淡。5月NB出貨達470萬台，是近年NB衰退趨勢中，難見的佳績，單月出貨量創2014年12月以來新高。法人預期，在6月季底的季節性拉貨潮下，廣達NB出貨有機會再寫新紀錄。

廣達2020年5月營收933.48億元，為今年以來單月高點。廣達筆電出貨從2020年的2月的110萬台，增加到3月的420萬台、4月的460萬台，到5月的470萬台，主要因為工廠從2月底陸續復工，3、4月逐漸步上軌道，因此第1季出貨遞延到第2季，同時也受惠於居家辦公帶動的筆電需求。至於下半年展望還要觀察。

華碩(2357)今年5月集團營收為302億元，年增29%，5月品牌營收為275億元，年增33%。隨各地疫情趨緩，於遠距辦公及遠距教學需求挹注下，華碩5月份電腦類產品的出貨量及營收，均較去年同期明顯成長。惟下半年疫情及需求面不確定因素仍多，華碩將持續以積極及審慎態度，對應市場變化。

(時報資訊)