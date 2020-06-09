簡易判決書指出，認為賴男僅抱人，並未碰觸告訴人臀部、胸部或其他身體隱私處等，因此未構成性騷擾要件，依強制罪判處賴男拘役30天，得易科罰金3萬元。(吳建輝攝)

彰化1名53歲賴姓工人，趁著老闆娘在交辦工作時突從正面熊抱，老闆娘受到驚嚇後，兩人跌坐在沙發上，但賴男仍不放手持續熊抱長達1分鐘，事後老闆娘控告賴男性騷擾，但僅遭檢察官以妨礙自由聲請簡易判決，依強制罪判處賴男拘役30天，得易科罰金3萬元。

事情發生在去年2月，當晚賴姓員工在老闆家客廳，老闆娘拿著手機顯示地圖，賴男趁著兩人面對面在交代工地位置時，突雙手強行環抱老闆娘的身體，２人順勢跌坐在旁邊沙發，但賴男仍不放手，時間長達１分鐘，直到老闆娘大喊報警及通知先生，賴男才逃跑騎乘機車離開現場。

但檢察官認為被告是無端強行抱住告訴人，將告訴人撲壓在沙發上，是漠視他人意思決定自由以強制罪起訴，檢察官聲請簡易判決書指出，認為賴男僅抱人，並未碰觸告訴人臀部、胸部或其他身體隱私處等，因此未構成性騷擾要件，依強制罪判處賴男拘役30天，得易科罰金3萬元。

而判決出爐民眾普遍認為不妥，21歲張姓女大生認為，重點不是摸到哪裡，是已經感受到被侵擾、噁心，不被尊重，這樣的判決她無法接受，28歲吳姓人妻則說，從後方熊抱等於加害者全身都接觸到被害人了，不解為何被摸臀襲胸才算性騷擾，匪夷所思。

(中時 )