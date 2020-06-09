羅智強質疑林智堅。（摘自羅智強臉書）

新竹市某國中棒球爆發學長性侵學弟，市長林智堅宣布解散球隊，國民黨革實院長羅智強質疑「申訴就解散球隊，林智堅解決提出問題的人？」批評林若只想用「鋸箭法」的態度處理，只會讓未來的霸凌事件更難以發覺。

新竹市某國中棒球隊，爆發學長性侵學弟事件，受害者轉到新學校後，案情才爆發。而新竹市長林智堅，是怎麼處理的呢？「為確保球員不受案件影響及標籤化，球隊即日起解散」

「厲害了，民進黨不解決問題，先解決提出問題的人。」羅智強說，有球員申訴，就把整個球隊解散，那不是讓這位「申訴人」，被同儕責怪，害大家沒球打？不是變相的要以後的人，嘴巴閉緊一點？

他說，學生犯錯，主要的責任是教育者，林智堅如果只是想要「鋸箭法」的態度來處理，以解散球隊來止血，只會讓未來的霸凌事件，更難以發覺。

羅智強強調，事實上，即便是性侵情事通報之後，棒球隊校方還是不斷推拖，辯稱「這些都是棒球隊男生的惡作劇嬉鬧」，甚至說是「學長學弟的傳統」，家屬無奈，向立委鄭正鈐陳情，引起社會矚目，新竹市府才不得不嚴肅處理。想問大家，如果今天新竹市的立委還是民進黨籍，家屬找得到人申冤嗎？

(中時 )